دوت الخليج -

8 شهداء وجرحى بقصف سعودي على منبه صعدة

استشهد وأصيب 8 مواطنين اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. 8 شهداء وجرحى بقصف سعودي على منبه صعدةاستشهد وأصيب 8 مواطنين اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بقذائف المدفعية والصواريخ منطقة الرقو الآهلة بالسكان في مديرية منبه، ما أدى إلى استشهاد امرأة ورجل وإصابة 6 مواطنين آخرين. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في المديريات الحدودية تتعرض للقصف الصاروخي والمدفعي السعودي بشكل مستمر ما أثر سلباً على حياة المواطنين ومعيشتهم في تلك المناطق.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 8 شهداء وجرحى بقصف سعودي على منبه صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.