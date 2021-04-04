مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر إطلاق نار فى فيرجينيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشرطة فى بيان أصدرته اليوم الأحد، أن المصابين اللذين تم العثور عليهما فى موقع الحادث تعرضا لجروح خطرة تهدد حياتهما، مشيرة إلى أن جميع الضحايا قاصرون.
وأشارت الشرطة إلى أن المعتقلين ضمن التحقيق فى القضية من ذوى البشرة السمراء فى سن 20 و19 عاما ووجهت إلى الأول تهمة القتل بالإضافة إلى اتهامات جنائية أخرى، فيما يواجه الثانى اتهامات أقل خطورة فى مقدمتها تهمة السلب.
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