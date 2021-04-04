جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبد الحميد الدبيبة" اليوم الأحد، رئيس المجلس الأوروبى "شارل ميشيل"، حيث قدم "ميشيل" التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب متمنيا لها التوفيق.





وحسبما أفادت بوابة "إفريقيا" الإخبارية، أعرب "ميشيل" خلال اللقاء الذى عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، عن استعداد الاتحاد الأوروبى لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار فى البلاد وإجراء الانتخابات، كما أكد "ميشيل" على أن جميع دول الاتحاد الأوروبى تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية فى جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية، والهجرة، والأمن، والانتخابات. ومن جانبه أثنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية على الدور الذى لعبه الاتحاد الأوروبى، فى دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومرورا بباقى المؤتمرات والملتقيات فى العواصم الأوروبية الأخرى، والتى دعت لإيجاد حل للنزاع الليبى، مؤكدا على أهمية الشراكة الليبية الأوروبية والتعاون فى القضايا ذات الاهتمام المشترك والتى ذكرها "ميشيل" فى مناسبات سابقة، مضيفا بأن ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا فى مجال الطاقة أيضا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدبيبة يؤكد لرئيس المجلس الأوروبى أهمية الشراكة الليبية- الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.