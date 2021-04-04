أخبار اليمن : اعتقال ناشطين مؤتمريين على خلفية اعتصام سقطرى

اعتقال ناشطين مؤتمريين على خلفية اعتصام سقطرىاعتقلت سلطات الاحتلال في محافظة ارخبيل سقطرى اليمنية، الناشطين في حزب المؤتمر الشعبي العام، عبدالله حاج نوح البشمهي، وسعد عبدالله سعد، مساء يوم الاحد 4 ابريل الجاري.

وجاء اعتقال الناشطين في حزب المؤتمر على خلفية مشاركتهما في لجنة الاعتصام السلمي بجزيرة سقطرى رفضا للاحتلال والمطالبة باعادة مؤسسات الدولة اليمنية، والتنديد بتدهور الحياة المعيشية للمواطنين في جزيرة سقطرى.

ويرفض منظمى الاعتصام المشاريع الخارجية للاحتلال السعودي الاماراتي للجزيرة، وتفشي الفساد ونهب مقدرات الوطن و الجزيرة، مؤكدين على حق اليمنيين في بسط سلطات الدولة على الارض وطرد المليشيات الاماراتية المسلحة من الجزيرة " كونها جزيرة السلام ترفض لغة القوة والاحتلال والارتهان للخارج".

