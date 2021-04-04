أخبار اليمن : المؤتمر يدين اعتقال ناشطيه في سقطرى

المؤتمر يدين اعتقال ناشطيه في سقطرىعبرت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن ادانتها واستنكارها الشديدين لاعتقال الناشطين في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة سقطرى عبدالله حاج نوح البشمهي، وسعد عبدالله سعد، مساء يوم الاحد 4 ابريل الجاري.

وحمّلت الامانة العامة قوى الإحتلال السعودي الاماراتي ومرتزقتهم مسئولية حياة عضوي المؤتمر الشعبي العام، مؤكدة على حقهما في الانخراط في صفوف الاعتصام السلمي والفعاليات الاحتجاجية المطالبة بطرد الغزاة والمحتلين من الاراضي اليمنية.

وطالبت الامانة العامة بسرعة الافراج عن البشهمي وسعد عبدالله، من سجون مليشيا الاحتلال السعو- إماراتي، في جزيرة سقطرى، منوهة إلى حق اليمنيين كافة في مقاومة الاحتلال وطرد الغزاة بكافة اشكال النظال والمقاومة.

