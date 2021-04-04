مصر.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مارس

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس المنصرم.

وكشفت البيانات أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع من 40.201 مليار في فبراير إلى 40.337 مليار دولار في مارس.

وأيضا صعد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير الماضي من 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

وشهدت الاحتياطيات الأجنبية منذ مارس 2020 انخفاضا ملحوظا لأشهر عدة، في ظل التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، قبل أن تعود مجددا للارتفاع.

وبدأ الاقتصاد المصري بالتعافي تدريجيا بعد تداعيات "كوفيد-19" وما رافقها من إجراءات احترازية مشددة.