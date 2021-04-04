أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس المنصرم.
وكشفت البيانات أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع من 40.201 مليار في فبراير إلى 40.337 مليار دولار في مارس.
وأيضا صعد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير الماضي من 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
وشهدت الاحتياطيات الأجنبية منذ مارس 2020 انخفاضا ملحوظا لأشهر عدة، في ظل التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، قبل أن تعود مجددا للارتفاع.
وبدأ الاقتصاد المصري بالتعافي تدريجيا بعد تداعيات "كوفيد-19" وما رافقها من إجراءات احترازية مشددة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.