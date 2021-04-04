قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الأحد، إن انفتاح بغداد على الدول العربية "خطوة نحو الطريق الصحيح".
وذكر مقتدى الصدر، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح سواء في ذلك زيارة الكاظمي للمملكة السعودية أو الإمارات".
وأضاف: "إن لنا مع الدولتين تاريخا زاخرا ولنحصل معهم على مستقبل زاهر"، مبرزا "تجمعنا وإياهم الأخوة والشراكة والسلام من أجل مصلحة بلدنا وبلدانهم".
وختم تغريدته بالقول: "وليكون العراق محور السلام في المنطقة أجمع والشرق الأوسط بالخصوص".
وقال مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق، في وقت سابق، إن بلاده تبحث عن أشقائها وإخوانها في العالم العربي.
وأوضح أنه يعمل على إعادة العراق إلى صفه العربي، مبرزا أن "العراق يبحث عن دور ليكون نقطة التقاء وتكامل في المنطقة التي عانت الكثير من التحديات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتدى الصدر يتحدث عن أهمية انفتاح العراق على الدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.