الصفدى: اتصالات مثبتة لجهات خارجية مع الأشخاص الذين تم اعتقالهم

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أنه كان هناك اتصالات مثبتة لجهات خارجية، مع الأشخاص الذين تم اعتقالهم، موضحا "عندما يكتمل التحقيق، سيتم نشر تفاصيله فى حينه بكل وضوح وشفافية".





وردا على سؤال عن الجهات الخارجية التى ساعدت الأشخاص المتورطين فى هذه القضية، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الأردنى أيمن الصفدى، إن الجهات المعنية لن تكشف عن تفاصيل التحقيقات فى هذه المرحلة. وأشار الصفدى وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم يوم أمس يتراوح ما بين 14- 16 شخصاً، بالإضافة إلى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، مشيراً إلى أن الثابت فى هذه القضية هو أن هناك محاولات لزعزعة أمن الأردن واستقراره، وهناك محاولات كانت تنسق مع جهات خارجية، إضافة إلى وجود تحركات تخرق أمن الوطن. وشدد على أن أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، كما أن الدولة تحركت بفعالية واستطاعت إيقاف هذه التحركات فى مهدها وحمت أمنه واستقراره، والمسار القانونى سيأخذ مجراه.

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