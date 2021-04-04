دوت الخليج :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي الأحد ان الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات مع أجهزة أمنية خارجية .
واضاف الصفدي ان الشخص تواصل مع زوجة الأمير حمزة يوم امس السبت في تمام الساعة 3:55 مساء، يضع خدماته تحت تصرفها، ويعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي.
وبين الصفدي ان التحقيقات ما تزال مستمرة، وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني. وسيتم أيضا التعامل مع التحقيق بشفافية ووضوح.
واشار الصفدي ان أمن الأردن مستقر وثابت بوعي شعبنا الأبي وحكمة الملك وتفاني أجهزتنا الأمنية .
وتابع الصفدي انه تمت السيطرة على التحركات ومحاصرتها وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاردن : جهة خارجية عرضت على زوجة الامير حمزة ان تغادر المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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