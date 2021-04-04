السلطات الصحية : الوضع فى إيران أصبح خطيرا جراء كورونا

جدة - نرمين السيد - حذرت السلطات الصحية الإيرانية من خطورة الأوضاع الوبائية فى البلاد بسبب انتشار السلالتين البريطانية والبرازيلية لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" وحجم السفر خلال عيد النوروز، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقال نائب وزير الصحة الإيرانى، أيرج حريرجى، فى تصريح صحفى أدلى به اليوم الأحد: "أكثر ما يقلقنا الآن هو إمكانية إصابة الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس كورونا حتى الآن فى ظل انتشار السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس فى كافة المحافظات الإيرانية".

وأضاف حريرجى: "قلقون أيضا حيال تفشى السلالة البرازيلية مع انخفاض معدلات مراعاة بروتوكولات السلامة من 83% إلى 55%".

وأشار المسؤول الصحى الإيرانى إلى "احتمالية الإصابة فى الأماكن المغلقة تبقى قائمة حتى مع وضع كمامتين"، مشددا على أن "التجمعات العائلية هى العامل الرئيس وراء تفشى فيروس كورونا فى إيران".

وتابع حريرجى محذرا: "حجم السفر خارج المدن خلال فترة عيد النوروز كان كارثيا والوضع أصبح خطيرا".

وفى وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيلها 11.680 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، و161 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 1.932.074 حالة، بينها 63.160 وفاة، وتعتبر إيران الدولة الـ15 فى العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس والأولى فى الشرق الأوسط، كما تعد الـ12 عالميا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة والأولى فى المنطقة.