فى اتصال هاتفى.. السعودية تدعم الأردن وتساند قراراته لحفظ الأمن

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودى للملك عبدالله الثانى ملك الأردن، خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة لكافة الإجراءات، التى يقوم بها لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيان للأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى الخير والأمن والاستقرار.
وأعرب الملك عبدالله الثانى عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودى، على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية السعودية فى الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية فى جميع الظروف والأزمات.
كما أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، اتصالاً هاتفياً، بالأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وأعرب الأمير الحسين بن عبدالله الثانى عن بالغ شكره وتقديره لولى العهد على دعم قيادة المملكة ومساندتها، مثمنا مواقف المملكة العربية السعودية فى الوقوف دوما إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لأمنها واستقرارها.
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