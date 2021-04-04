الصفدى: كانت هناك أمنيات وأوهام لأشخاص حاولوا ضرب استقرار الأردن

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، إن التحقيقات ستكشف الحقائق، مشيرا إلى أن هناك من وظف الأمنيات والأوهام لخدمة أجندات منطلقة من هدف زعزعة أمن الأردن واستقراره وإضعاف موقف الأردن الثابت إزاء قضايا رئيسة فى المنطقة وسيتم نشر التفاصيل عند استكمال التحقيقات.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أضاف الصفدى: "كانت هناك أمنيات وأوهام وأشخاص استغلوا ذلك وحاولوا أن يوظفوا كل ذلك لخدمة أجندتهم التى كانت تستهدف ضرب استقرار الأردن ودوره من قضايا رئيسة فى المنطقة".

وردا على سؤال فيما يتعلق بما يسمى بالمعارضة الخارجية، قال الصفدى إن الأردن دولة مؤسسات وقانون ودولة قوية وتتعامل مع أى شيء يخرق القانون الأردنى ضمن الأدوات القانونية والدولة قادرة على حماية أمن الأردن واستقراره.

وبشأن الموقف الدولى عما جرى أمس، أكد الصفدى أن الأردن دولة رئيسة فى المنطقة والعاهل الأردنى يتمتع بالاحترام والمكانة الدولية الواسعة والكل يدرك أهمية الأردن وأمنه واستقراره ومحورية الدور الأردنى فى جهود حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار الشاملين.. وقال "لذلك رأينا العالم يؤكد وقوفه إلى جانب المملكة واحترامه وتثمينه لأى قرارات يتخذها الأردن والملك من أجل حماية أمن الأردن واستقراره".

وبشأن التهم المسندة للأشخاص الموقوفين، أكد الصفدى أن التكييف القانونى أمر ستصل إليه التحقيقات ونحن الآن فى مرحلة التحقيق الذى يتعامل مع نشاطات وتحركات كانت تستهدف أمن الأردن وبث الفتنة وضرب استقرار الأردن وعندما ينتهى التحقيق سيتم التعامل مع الأمور وفق المسار القانونى بكل شفافية ووضوح.

وأكد نائب رئيس الوزراء أنه لا حديث عن اعتقال قادة عسكريين أردنيين، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية كانت جزءا أساسيا من عملية التحقيق، وقد أعلنا أمس بوضوح عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم وعددهم.

وقال: "العملية لناحية وأد الفتنة قد انتهت، ونحن الآن فى مرحلة التأطير القانونى والتعامل القانونى معها، والأساس أن أمن واستقرار الأردن يتقدم على الجميع ولا أحد فى الأردن فوق القانون، وأن المملكة الهاشمية دولة قانون ومؤسسات تتعامل مع كل ما يجرى ضمن القانون وبما يعكس عدالتها وحزمها فى نفس الوقت".