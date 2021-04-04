وزيرة الخارجية الليبية تؤكد جدية بلادها تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب

جدة - نرمين السيد - جددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تأكيدها على أن إستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية فى بلادها واضحة وجادة تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية فوراً، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".





ودعت المنقوش -خلال مؤتمر صحفى مشترك عقدته اليوم بالعاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل الذى يزور ليبيا حالياً- جميع الدول للمسارعة فى عودة وافتتاح سفاراتها وقنصلياتها لتقديم خدماتها بشكل سريع للمواطنين الليبيين والأجانب على حد سواء.

وأكدت أن دور حكومة الوحدة الوطنية، هو تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة على مستويات مختلفة لإجراء الانتخابات فى وقتها المحدد، وأن الحكومة قدمت كل الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعيةً لتكاتف جهود الاتحاد الأوروبى فى دعم المفوضية فى الجوانب الفنية واللوجستية وأيضا التوعوية.

وتطرقت الوزيرة الليبية إلى أسس وآليات التعاون المستقبلى مع الاتحاد الأوروبى وأن هناك الكثير من القضايا المشتركة التى تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبى، ومن أهم هذه القضايا هى قضية الهجرة غير الشرعية.