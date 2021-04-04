الجزائر تعلن دعمها لأمن واستقرار الأردن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، جاء فى البيان أن "الجزائر تتابع ببالغ الاهتمام التطورات فى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة". وأضاف أن الجزائر "تعرب عن دعمها للأمن والاستقرار فى هذا البلد الشقيق، تماشيا مع تمسكها بمبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول".

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