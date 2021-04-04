فى بيانه الختامى.. الحوار الإقليمى للتغير المناخى يتعهد بإنجاح اتفاق باريس

جدة - نرمين السيد - وأصدر المشاركون بيانا مشتركا أكدوا من خلاله التزامهم بضمان إنجاح اتفاق باريس، وبناء المزيد من الزخم تحضيرا للقمة التى دعا إليها الرئيس الأمريكى جو بايدن لقادة المناخ، والتى ستنعقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن فى وقت لاحق من هذا الشهر، وكذلك مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 26).

وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، رحبت رئاسة مؤتمر الدول الأطراف بالبيان والتقدم المحرز فى المنطقة، وجددت الدعوة إلى تقديم مساهمات محددة وطنيا معززة مع التزامات (صفرية) قبل انعقاد المؤتمر.

وأتاح هذا الحدث، منصة رائدة لتمكين الدول المشاركة من التعاون وتنسيق استجاباتها للتغير المناخى وتعزيز الطموحات العالمية فى العمل من أجل المناخ.

كما هدف الحوار إلى تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مناقشة سبل إطلاق مسارات جديدة للتنمية "منخفضة الكربون" وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولى لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخى: "تحرص القيادة الرشيدة فى دولة الإمارات على دعم العمل من أجل المناخ مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة. وتسعدنا استضافة الحوار الإقليمى للتغير المناخى فى أبوظبى والذى ضم شخصيات بارزة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة".

وأوضح الجابر أن هذا الحوار يأتى فى وقت مهم جدا، فهو يسبق انعقاد قمة المناخ التى دعا اليها الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال هذا الشهر فى العاصمة الأميركية واشنطن، كما أنه يمهد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) الذى ينعقد فى نوفمبر المقبل فى المملكة المتحدة.

وتابع الجابر: "اجتماعنا اليوم أكد على أهمية تكامل الأدوار وتضافر الجهود وتسريع العمل الجماعى من أجل المناخ، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. كما ناقشنا كيفية تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إطلاق مسارات جديدة للتنمية منخفضة الكربون، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولى لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية. ونحن مستمرون بالتزامنا بالتعاون وتكثيف الجهود لحماية أجيال المستقبل من الآثار السلبية للتغير المناخى".

وأضاف: "نجتمع هنا لأننا نعتقد جميعاً بأن تسريع العمل المناخى قد أصبح أمرا ضروريا، بل وينطوى على فرص كبيرة يتحتم علينا استغلالها. وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات المتقدمة فى مجال التكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة على مدار السنوات الخمسة عشر الماضية، حيث أدركنا مبكراً أن هذه الاستثمارات لها جدوى اقتصادية كبيرة، وتدعمها توجهات الأسواق. ففى العام الماضى، على سبيل المثال، تم تسجيل رقم قياسى فى القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة فى عام واحد والتى بلغت 260 غيغاواط. وقد تحقق ذلك على الرغم من الصعوبات التى رافقت انتشار جائحة " كوفيد-19".

وأردف الجابر: "تتمتع منطقتنا بإمكانيات كبيرة ومتميزة تتيح لها المساهمة فى مواجهة التحدى العالمى المشترك والمتمثل فى التغير المناخى. ومن خلال التعاون المكثف والعمل الجاد والفاعل، سوف نتمكن من زيادة مساهمتنا إلى الحد الأقصى، مع الاستفادة من أحدث التقنيات والتركيز على الاستثمار الذكى لضمان التنمية المستدامة التى تعزز النمو الاقتصادى".

وفى ختام الحدث، أصدر المشاركون بيانا مشتركا سلط الضوء على الجهود الجماعية للمشاركين فى تسريع وتيرة العمل المناخى، ونصّ البيان على "أننا سنعمل معا لضمان نجاح اتفاق باريس وسنتعاون مع شركائنا العالميين لتعزيز الطموحات المناخية".

وتابع البيان "نحن ملتزمون بالحد من الانبعاثات بحلول عام 2030 والعمل بشكل جماعى لمساعدة المنطقة على التكيّف مع الآثار الخطيرة للتغير المناخى، والتعاون على الاستثمار فى الطاقة الجديدة".

وشهد الحوار مشاركة العديد من الشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء المنطقة إلى جانب عدد من الشركاء والمنظمات العالمية، بما فى ذلك ألوك شارما، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب 26)، وجون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى لشؤون التغير المناخى، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الإمارات العربية المتحدة وعُمان والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن وقطر والمغرب والعراق والسودان، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا".

وساهم الحدث فى تعزيز المكانة المتقدمة لدولة الإمارات فى العمل من أجل المناخ، ووفر أرضية للدول المشاركة لصياغة رؤية مشتركة للعمل المناخى قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف (كوب 26).

وتطرقت النقاشات إلى موضوعات أساسية عديدة، ومنها تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة، واستكشاف إمكانات مصادر الطاقة الجديدة الخالية من الكربون، وتعظيم أثر تقنيات الحد من تداعيات التغير المناخى، بما فى ذلك الاستثمار فى الحلول الجديدة والمبتكرة، بالإضافة إلى التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وخفض كثافة انبعاثات الكربون من الوقود الهيدروكربونى.

وركزت النقاشات على الحاجة إلى تكثيف جهود التكيّف مع تداعيات التغير المناخى والحد من تأثيراتها، والتوجهات ذات الصلة بهذه المنطقة على نحو خاص، بما فى ذلك الأمن الغذائى والمائى، ومكافحة التصحر، والحفاظ على البيئة.

وقال الرئيس المعين لمؤتمر الدول الأطراف (كوب 26) ألوك شارما: "نحتاج جميعاً إلى العمل معاً وبشكل عاجل للتصدى لتحديات التغير المناخى. ولهذا السبب أرحب بالالتزام الذى أبداه اليوم شركاؤنا فى جميع أنحاء الشرق الأوسط، خلال الحوار الإقليمى حول التغير المناخى فى دولة الإمارات، لتسريع وتيرة العمل من أجل المناخ"، مضيفاً أن "التحول إلى الطاقة المتجددة ينطوى على فرص استثمارية ضخمة على صعيد تنمية اقتصاداتنا، وخلق فرص العمل والحد من مخاطر الكوارث المناخية".

وتابع قائلاً: "مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الدول الأطراف، فإننى أحثّ الدول على الالتزام بتحقيق أهداف (صفرية) صافية وتعزيز طموحاتها المناخية حتى عام 2030".

وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت أول دولة بالمنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ. وبفضل مساهمتها المحددة وطنيا أصبحت الإمارات أول دولة المنطقة تلتزم بالحد من الانبعاثات فى مختلف جوانب الاقتصاد، وقد تضمنت مساهمتها المحددة وطنيا الثانية خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 23.5 بالمئة بالمقارنة مع الوضع الاعتيادى للأعمال فى عام 2030 وهو ما يعادل خفضا مطلقا للانبعاثات بنحو 70 مليون طن.

ولطالما أكدت دولة الإمارات التزامها بالعمل مع الدول الشريكة لها فى المنطقة وحول العالم لضمان النجاح السياسى والعملى لؤتمر الدول الأطراف (كوب 26)، إيماناً منها بأن مخاطر التغير المناخى ستظل ماثلةً إلى أن يصبح الجميع محصنين ضدها، تماماً كما هو الحال مع جائحة كوفيد-19.

ووقع على البيان المشترك للدول المشاركة فى الحوار الإقليمى حول التغير المناخى، كل من الإمارات العربية المتحدة، وعمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والأردن، والمغرب، والعراق، والسودان، والولايات المتحدة.