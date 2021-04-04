الإمارات تعلن استثمارها 3 مليارات دولار فى العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، تهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادى والاجتماعى والتنموى لدعم الشعب العراقى الشقيق.

وصدر بيان مشترك بين دولة الإمارات وجمهورية العراق فى ختام الزيارة الرسمية التى قام بها إلى الإمارات، رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.

وجاء فى البيان: "انطلاقا من وشائج الأخوة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيقة، اجتمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالى الدكتور مصطفى الكاظمى رئيس مجلس وزراء العراق الذى قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشكر الكاظمى دولة الإمارات والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للدعم الذى تقدمه دولة الإمارات وقيادتها إلى العراق وشعبه.

وجرى خلال الزيارة واللقاءات الرسمية بحث آفاق التعاون بين البلدين على جميع المستويات، وسبل تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطرقا إلى أهمية التعاون الدولى وتنسيق الجهود وتكاملها فى مواجهة جائحة "كورونا" واحتواء تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم.