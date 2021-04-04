أمير الكويت يؤكد للملك عبدالله الثانى دعم بلاده لأمن واستقرار الأردن

جدة - نرمين السيد - أجرى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بالملك عبدالله الثانى ابن الحسين ملك الأردن، جدد خلاله وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتأييدها لكافة الإجراءات والقرارات التى اتخذها الملك عبدالله الثانى وولى العهد الأمير الحسين ابن عبدالله للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقيقة.





وحسبما أوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أوضح الشيخ نواف أن ذلك يأتى انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين من روابط وثيقة وراسخة، مؤكدا أن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من أمن واستقرار دولة الكويت، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية من كل سوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار. وأعرب الملك عبدالله الثانى ابن الحسين ملك الأردن، عن بالغ شكره وتقديره لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوى المجسد لأواصر العلاقات التاريخية الراسخة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

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