بتهم فساد .. نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية غدا

جدة - نرمين السيد - يمثل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، صباح غد الاثنين، أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية فى القدس الشرقية، للنظر فى تهم الفساد الموجهة ضده بتلقى الرشوة وخيانة الأمانة.





وتستأنف المحكمة المركزية النظر فى ملفات الفساد المتهم بها، وستكون الجلسة الأولى يوم غد، ضمن سلسلة جلسات استماع المحكمة لشهود الإثبات الذين جاءت بهم النيابة ضد نتنياهو، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتنعقد المحكمة بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا، وكانت المحكمة قد أجلت عقد جلساتها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة بطلب من نتنياهو ومحاميه، وسيحضر نتنياهو افتتاح الجلسة الأولى غدا لكنه غير مضطر للحضور بشخصه باقى الجلسات.

وسيتم خلال جلسة المحكمة استجواب مدير عام موقع (واللا) الإلكترونى السابق، إيلان يِشوعا. ويتوقع أن يتحدث يشوعا عن الضغوط التى مارسها عليه مالك الموقع، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيريس، بشأن تغطية داعمة لنتنياهو وأفراد عائلته".

ووفقا للائحة الاتهام، فإن "نتنياهو وزوجته ونجله مارسوا ضغوطا بالغة على الزوجين ألوفيتش من أجل أن يحصلوا على تغطية إعلامية داعمة لهم".

ويحاكم نتنياهو فى ثلاثة ملفات فساد بتهم تلقى رشوة والغش وخيانة الإمانة، تحمل الأرقام "ملف 1000" و"ملف 2000" و"ملف 4000".