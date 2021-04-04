ورفع المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية صورا لذويهم الذين قضوا جراء الانفجار، ولافتات تحمل شعارات تطالب بالإسراع فى التحقيقات والكشف عن هوية المتسببين فى وقوع الانفجار وكذا من أدخلوا مادة نترات الأمونيوم التى تسببت فى حدوث الانفجار إلى ميناء بيروت البحرى وتخزينها بداخله طيلة السنوات الماضية، كما أضاءوا الشموع ووضعوا باقات الورود.
وأكد المحتجون أنهم وعلى الرغم من مضى 8 أشهر كاملة على حدوث انفجار ميناء بيروت البحرى (4 أغسطس 2020) غير أنهم متمسكون بكشف كافة الملابسات وعدم السماح أن تذهب قضيتهم طى النسيان، وأنهم لن يقبلوا بعرقلة مسيرة العدالة فيها ومستمرون بالضغط لتحقيق كافة هذه الأمور.
وقالوا إنهم لا يرغبون فى مزاولة ضغوط على المحقق العدلى (قاضى التحقيق) طارق بيطار، وأنهم يتركون له المساحة كاملة حتى يتسنى له تحقيق العدالة الكاملة والمنصفة فى الملف بشفافية، إلا أنهم يتطلعون إلى الكشف عن مسار التقدم الذى تحقق حتى الآن فى التحقيقات.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الماضى جراء اشتعال النيران فى 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عائلات ضحايا انفجار ميناء بيروت ينظمون وقفة للمطالبة بكشف نتائج التحقيقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.