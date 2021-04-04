عائلات ضحايا انفجار ميناء بيروت ينظمون وقفة للمطالبة بكشف نتائج التحقيقات

جدة - نرمين السيد - نظم تجمع لأسر ضحايا حادث انفجار ميناء بيروت البحرى، وقفة احتجاجية أمام أحد المداخل الرئيسية للميناء بالعاصمة اللبنانية، للمطالبة بكشف ما جرى التوصل إليه حتى الآن من نتائج فى التحقيقات القضائية المتعلقة بأسباب الانفجار، معربين عن دعمهم للقاضى المكلف بإجراء التحقيق فى القضية وأى خطوة قد يتخذها فى سبيل كشف الحقيقة.





ورفع المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية صورا لذويهم الذين قضوا جراء الانفجار، ولافتات تحمل شعارات تطالب بالإسراع فى التحقيقات والكشف عن هوية المتسببين فى وقوع الانفجار وكذا من أدخلوا مادة نترات الأمونيوم التى تسببت فى حدوث الانفجار إلى ميناء بيروت البحرى وتخزينها بداخله طيلة السنوات الماضية، كما أضاءوا الشموع ووضعوا باقات الورود.

وأكد المحتجون أنهم وعلى الرغم من مضى 8 أشهر كاملة على حدوث انفجار ميناء بيروت البحرى (4 أغسطس 2020) غير أنهم متمسكون بكشف كافة الملابسات وعدم السماح أن تذهب قضيتهم طى النسيان، وأنهم لن يقبلوا بعرقلة مسيرة العدالة فيها ومستمرون بالضغط لتحقيق كافة هذه الأمور.

وقالوا إنهم لا يرغبون فى مزاولة ضغوط على المحقق العدلى (قاضى التحقيق) طارق بيطار، وأنهم يتركون له المساحة كاملة حتى يتسنى له تحقيق العدالة الكاملة والمنصفة فى الملف بشفافية، إلا أنهم يتطلعون إلى الكشف عن مسار التقدم الذى تحقق حتى الآن فى التحقيقات.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الماضى جراء اشتعال النيران فى 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.