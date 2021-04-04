الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه للأردن والملك عبدالله الثانى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجى الأوروبى فى بروكسل نبيلة المصرلى فى بيان اليوم، إن الاتحاد الأوروبى يتابع عن كثب الأحداث الأخيرة فى الأردن، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى والأردن يتمتعان بشراكة قوية ومتينة وأن الاتحاد سيواصل دعمه للأردن وشعبه.

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