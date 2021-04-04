مقتل 3 من الجيش الأفغاني جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابول 

قتل ثلاثة من عناصر الجيش الأفغاني في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابول، حسبما ذكر مصدر في الشرطة، اليوم الأحد.

وقال مصدر في مقر شرطة كابول ، إن "ثلاثة من الجيش الأفغاني قتلوا في انفجار سيارة مفخخة في منطقة بغمان، فيما جرح 12 آخرون".

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، عن مقتل 109 عناصر من حركة "طالبان" المتشددة في عمليات أمنية للجيش، الليلة الماضية، في 4 ولايات في البلاد.

وبحسب بيان للدفاع الأفغانية: "نفذت وزارة الدفاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عمليات برية وجوية في منطقتي أرغنداب وزاري في محافظة قندهار "جنوبي البلاد"، ما أسفر عن مقتل 75 من مقاتلي طالبان، بينهم 5 انتحاريين، وإصابة 12 آخرين".

وأضاف البيان: "نفذت قوات الدفاع والأمن، صباح اليوم، عملية ضد عناصر طالبان في ولاية تخار "شمال شرقي البلاد"، قُتل فيها 6 من عناصر طالبان، بينهم قيادي يدعى عبد الله نصيري".