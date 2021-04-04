الملك يتلقى اتصالات هاتفية من قادة دول اعربوا فيها عن تضامنهم مع الاردن

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دوت الخليج : - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالات هاتفية من قادة دول المملكة المغربية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت أعربوا فيها عن تضامن بلدانهم التام مع #الأردن، وتأييدهم لجميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره .

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