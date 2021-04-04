الكويت تسجل 1203 إصابات جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الكويتية يوم الأحد تسجيل 1203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 237ألفا و192 في حين تم تسجيل 14 حالة وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل اجمالي حالات الوفيات 1353.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها."
وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 224 .
وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 1422 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 221ألفاً و943حالة.
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