رئيس النواب الأردنى: تلاحم الشعب والقيادة أسقط استهداف الأردن

جدة - نرمين السيد - وأكد العودات -فى تصريحات تليفزيونية أوردتها وكالة الأنباء الأردنية- أن أمن الأردن فوق كل اعتبار أو أى مصلحة أخرى، مشيراً إلى الإشادة الدولية والدعم للأردن وللملك عبدالله الثانى، والتى تؤكد مكانة الأردن ودوره المحورى، والمكانة التى يحظى بها الملك لدى الأسرة الدولية.
وأضاف أن الأردن يتعرض باستمرار لاختبار قدراته على الصمود، وخاصة مع وجود أزمة الوباء والأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك دوما من يتحين الفرص لإضعاف الأردن وصمود ووعى شعبه فى التصدى لتلك المحاولات.
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