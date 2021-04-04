الدبيبة يؤكد السعى للوصول إلى انتخابات ديسمبر فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال رئيس الحكومة الليبية "ماضون فى توحيد المؤسسات بوتيرة سريعة".

واستقبل عبد الحميد الدبيبة، فى وقت سابق اليوم الأحد، رئيس المجلس الأوروبى "شارل ميشيل"، حيث قدم "ميشيل" التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب متمنيا لها التوفيق.

وحسبما أفادت بوابة "إفريقيا" الإخبارية، أعرب "ميشيل" خلال اللقاء الذى عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، عن استعداد الاتحاد الأوروبى لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار فى البلاد وإجراء الانتخابات، كما أكد "ميشيل" على أن جميع دول الاتحاد الأوروبى تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية فى جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية، والهجرة، والأمن، والانتخابات.