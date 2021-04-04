الإمارات : الحفاظ على أمن الأردن ركيزة أساسية للأمن العربى

جدة - نرمين السيد - أجرى الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الملك عبدالله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، أكد خلاله تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها وتأييدها جميع الإجراءات التى تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.





وقال بن زايد -خلال الاتصال- إن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربى، مشددا "نرفض كل ما يزعزع استقراره ويعرض سلامته وشعبه للخطر"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". من جهته أعرب الملك عبدالله الثانى عن خالص شكره وتقديره لدعم ولى عهد أبو ظبى، الأردن والوقوف إلى جانبه فى مختلف الظروف، مثمنا المواقف الثابتة والأصيلة لدولة الإمارات ومساندتها الدائمة للأردن ودعمها لأمنه واستقراره، والذى يجسد عمق أواصر العلاقات الأخوية وقوتها بين البلدين الشقيقين.

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