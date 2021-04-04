برلمان كوسوفو ينتخب خبيرة القانون فيوسا عثمانى رئيسة للبلاد

جدة - نرمين السيد - انتخب أعضاء مجلس النواب، فى كوسوفو، اليوم الأحد، خبيرة القانون الإصلاحية فيوسا عثمانى الشخصية السياسية التى تحظى بشعبية واسعة، رئيسة لكوسوفو، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية".





وحصلت عثمانى البالغة 38 عاما على تأييد 71 برلمانيا من أصل 82 كانوا حاضرين بحسب تعداد رسمى. وقال رئيس البرلمان جلوك كونيوفتسا "أعلن انتخاب جمعية جمهورية كوسوفو السيدة فيوسا عثمانى-سداريو رئيسة للجمهورية".

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