مصرع شخص جراء تصادم قطارى شحن فى التشيك

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم إسعافات إقليم أوستى ناد لابم، بروكوب فولينيك، إن التصادم الذى وقع لأسباب لم يتم تحديدها بعد، أدى إلى إصابة كلا السائقين، وإن أحدهما وهو سائق القطار الذى كان ينقل صهاريج من مزيج غازى البروبان والبوتان، توفى فى مكان الحادث متأثرا بجراحه. وأضاف أن الحريق الذى اندلع بهذا القطار نتيجة الحادث تم إخماده بسرعة.

وأضاف أن سائق القطار الثانى الذى كان ينقل عربات محملة بالفحم أصيب بجروح متوسطة الخطورة وتم نقله إلى المستشفى. كما قال المتحدث إن ممثلى هيئة إدارة السكك الحديدية وصلوا إلى مكان الحادث من أجل كشف أسباب الحادث.