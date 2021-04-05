في 21 دقيقة.. مانشستر يونايتد "يثور" على برايتون

سجل ميسون غرينوود هدفا بضربة رأس قبل النهاية بـ7 دقائق، ليقود مانشستر يونايتد لتحويل تأخره بهدف إلى فوز مثير 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.
وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد بعد مرور 62 دقيقة من اللعب، بعدما سجل داني ويلبيك هدف التقدم المبكر للفريق الزائر في الدقيقة 13.
وعزز يونايتد موقعه في المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 30 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة.
ويتقدم يونايتد بأربع نقاط على ليستر سيتي ثالث الترتيب، فيما بقي برايتون بالمركز 16 وله 32 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.
وأبدى أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد سعادته بالفوز الصعب، وقال إن التنافس على أشده بين دافيد دي خيا والإنجليزي دين هندرسون، الذي بات الحارس الأساسي.
وقال سولشاير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "من الصعب دائما اللعب أمام برايتون. حققنا بعض النتائج الإيجابية وفعلنا ذلك بصعوبة. نجحنا في الوصول إلى حل في الشوط الثاني".
وأضاف: "دخلنا بين الشوطين ونظمنا صفوفنا مرة أخرى حيث لم نصنع الكثير من الفرص بعد أن سجل المنافس".
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