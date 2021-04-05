فيديو.. اعتقال أكثر من 100 متظاهر فى لندن بسبب قانون للشرطة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، جاء فى بيان شرطة سكوتلاند يارد، اليوم الأحد: "تم اعتقال 107 أشخاص خلال احتجاج فى وسط لندن يوم السبت 3 أبريل. وارتكب أؤلئك الأشخاص مجموعة متنوعة من الجرائم، بما فى ذلك انتهاكات قواعد الاحتجاج السلمى وأعمال الشغب العنيفة والاعتداء على ضباط الشرطة وانتهاكات أخرى، وأضاف البيان، تم اعتقال مرأة للاشتباه فى حيازتها سلاحا".
وأشار سكوتلاند يارد إلى أنه فى حين أن الغالبية العظمى من المتظاهرين تصرفوا بشكل صحيح واتبعوا القواعد، رفض بعضهم الاستماع إلى طلبات مسؤولى إنفاذ القانون، ما أدى إلى احتجازهم.
واحتج سكان العاصمة البريطانية وسكان مدن أخرى ضد مشروع قانون يوسع صلاحيات الشرطة فى فرض القيود على الاحتجاجات.
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