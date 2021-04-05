زادت وتيرة الحديث عن الصفقة المرتقبة التي سيرحل بموجبها المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند عن ناديه الألماني بوروسيا دورتموند، وسط صراع عمالقة أوروبا على ضمه خلال الصيف المقبل.
وبعد لقاء ممثلي "الصاروخ الصاعد" مع إدارة برشلونة الإسباني، الخميس، كشفت محطة "آر إيه سي 1" الإذاعية الكتالونية، أن مينو رايولا وكيل هالاند، ووالده ألف إنج هالاند، طلبا عمولة 40 مليون يورو مقابل إنهاء الصفقة، بواقع 20 مليونا لكل منهما.
ويضاف هذا المبلغ إلى "ثمن" هالاند (20 عاما) الذي لم تتوصل إليه وسائل الإعلام، فضلا عن 30 مليون يورو راتب اللاعب في فترة غير محددة.
ووفقا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن هالاند اشترط بقاء ليونيل ميسي في برشلونة، من أجل الموافقة على الانتقال إلى "كامب نو" الموسم المقبل.
يشار إلى أن هالاند على قائمة أولويات خوان لابورتا رئيس برشلونة في موسم الانتقالات المقبل، رغم الضائقة المالية التي يمر بها النادي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صفقة هالاند المرتقبة.. 40 مليون يورو "عمولات فقط" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.