خراب ودمار فى إندونيسيا .. الفيضانات تقتل 50 شخصا وتدمر مئات المنازل

جدة - نرمين السيد - لقى أكثر من 50 شخصا مصرعهم، عقب فيضانات جارفة أغرقت شرق إندونيسيا، أمس الأحد، كما ألحقت الفيضانات الغزيرة الخراب فى جزيرة فلوريس وصولا إلى تيمور الشرقية شرق الأرخبيل الاندونيسى.





وكشفت وكالة فرانس برس أن الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة أدت إلى غرق مئات المنازل، لافتة إلى أن 27 شخصا لا يزالون مفقودين فيما جرح 9 آخرون". وتسببت الأمطار الغزيرة فى فيضانات فى عدة أقاليم فى جزيرة فلوريس قبيل ساعات على بدء الاحتفالات بعيد الفصح.

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