سعر ومواصفات هاتف mi 11 ultra الهاتف المميز من شاومي

سعر ومواصفات هاتف mi 11 ultra الهاتف المميز من شركة شاومي الشهيرة، والذي يأتي بمواصفات مميزة للغاية، فقد حرصت الشركة على توفير العديد من الإمكانيات المميزة التي جعلت الهاتف من أفضل الهواتف الموجودة في الأسواق خلال هذه الفترة، ومن المنتظر إطلاق الهاتف في الأسواق خلال هذه الأيام.

مواصفات هاتف mi 11 ultra

هاتف mi 11 ultra يأتي بواجهة من الزجاج وظهر من الزجاج مع وجود نسخة أخرى من السيراميك وإطار من الألومنيوم.

وشاشة الهاتف من نوع amoled تدعم مليار لون مع معدل تحديث 120 هرتز، ويبلغ الحجم الخاص بها 6.81 بوصة، وتبلغ دقتها 3200×1440 بكسل، مع كثافة 515 بكسل لكل بوصة.

ومعالج الهاتف من نوع كوالكوم وهو معالج ثماني النواة بتقنية 5 نانو متر، ويدعم الهاتف اتصالات الجيل الخامس 5g.

وبالنسبة للذاكرة الصلبة الخاصة بالهاتف فهي تأتي بسعة 256 جيجا بايت، مع وجود ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، وإصدار بذاكرة صلبة 256 وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، والإصدار الثالث بذاكرة صلبة 512 ورامات 12 جيجا بايت.

والكاميرا الخلفية الخاصة بالهاتف ثلاثية الأولي بدقة 50 ميجا بكسل، والثانية بدقة 48 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 48 ميجا بكسل، وبالنسبة للكاميرا الأمامية الخاصة بالهاتف فتأتي بدقة 20 ميجا بكسل.

وبطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، مع دعم الشحن السريع خلال 36 دقيقة.

سعر هاتف mi 11 ultra

هاتف mi 11 ultra بالنسبة لنسخة 256 ورامات 12 سوف يتوفر بسعر 1400 دولار، وسوف يكون سعرها في مصر 22 ألف جنيه، وسوف تتوفر في السعودية بسعر 5255 ريال سعودي.

مميزات وعيوب mi 11 ultra

من مميزات هاتف mi 11 ultra:-

بطارية الهاتف يمكنها العمل لساعات طويلة.

يمتلك الهاتف أداء مميز للغاية.

نظام الصوت ستريو مع صوت قوي وواضح.

لا يمكن تركيب ذاكرة خارجية.

الكاميرا الأمامية لم تقدم جديد بالنسبة للإصدارات السابقة.

لا يدعم الهاتف مدخل منفصل للسماعات.

ومن عيوب الهاتف