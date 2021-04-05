تاريخ صرف المساعدة المقطوعة 1442 في المملكة وزارة الموارد البشرية

المساعدة المقطوعة في ظل اقتراب موعد شهر رمضان الكريم، وحاجة الناس إلى المال في هذه الفترة أكثر من ذي قبل، فقد تزايد التساؤل من قبل المواطنين السعوديين المستفيدين بالمساعدة المقطوعة عن المواعيد المحددة لصرف المساعدة المقطوعة من قبل حكومة المملكة، حيث قرر خادم الحرمين الشريفين بصرف مساعدة مقطوعة بشكل سنوي للأشخاص الذين يعانون من حاجة مادية، بشرط أن تتوفر لديهم الشروط الخاصة باستحقاق المساعدة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرض إلى الإجابة عن جميع التساؤلات الخاصة بالمقاطعة.

ما هي الشروط الخاصة بالحصول على المساعدة المقطوعة

هناك عدة شروط يجب توافرها حتى تتمكن من الحصول على مبلغ المساعدة المقطوعة وهي كتالي:

يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الشخص مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن لا يكون من أصحاب الأملاك سواءً للعقارات والاراضي.

أن لا يكون الشخص مالك لاحظ السجلات التجارية.

ما هي الفئات التي تستحق مبلغ المساعدة المقطوعة

الفقراء والمساكين.

المطلقات والأرامل.

الأشخاص محدودي الدفع.

أصحاب الإع قات والاحتياجات الخاصة.

الشخص الأعزب الذي لا يتجاوز الراتب الخاص به ثلاثة آلاف ريال.

المتزوج الذي لا يتجاوز راتبه ثمانية آلاف ريال سعودي.

النساء والرجال كبار السن.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

أصبح من الممكن الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وانت جالس في منزلك من خلال أحد المواقع الإلكترونية على الإنترنت من خلال إتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الصفحة الخاصة بالموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من هنا.

قم بإدخال المعلومات الشخصية الخاص بك، كن الإسم ورقم الهوية الوطنية.

قم بإدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك على الشاشة.

ثم انقر على الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة بشكل صحيح سوف تحصل على إجابة لجميع الإستفسارات التي ارغب بها.