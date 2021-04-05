شروط التمويل العقاري بنك الراجحي لشراء شقة أو فيلا أو شراء أرض

شروط التمويل العقاري بنك الراجحي لشراء شقة أو فيلا وأهم المستندات المطلوبة، حيث يعتبر بنك الراجحي من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، فهو يتميز بتقديمه للعديد من الخدمات والمساهمات التي تقوم بخدمة العديد من فئات الشعب السعودي المختلفة، يمتلك بنك الراجحي العديد من الفروع داخل المملكة وامتدت فروعه وتكاثرت حتي وصلت إلي خارج حدود المملكة ووصلت إلي العديد من دول العالم المختلفة، ويتميز بنك الراجحي بكونه يسير علي مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في تقديم الخدمات المصرفية، ومن بين خدمات بنك الراجحي المختلفة هناك خدمة التمويل المختلفة، فهو يقدم العديد من صور التمويل وما سنتحدث عنه اليوم هو التمويل العقاري وأهم شروطه.

شروط التمويل العقاري الراجحي لشراء شقة أو أرض

لقد قام بنك الراجحي بوضع بعض الشروط التي يجب أن يتم توافرها حتي تتمكن من الحصول علي تمويل لشراء شقة أو فيلا وأهم هذه الشروط :

أولا يجب عليك تحديد مبلغ التمويل الذي تريده وما يمكنك الحصول عليه من البنك حتي ولو بشكل تقريبي.

وأهم ما عليك معرفته هو أنه إذا قومت بتمويل عقاري علي مدي أكثر من ثلاثين عاما فإنه تستطيع الحصول علي 82 ضعف الراتب الخاص بك.

وفي حالة أن قومت بتمويل عقاري علي مدي عشرين عاما فإنه تستطيع الحصول علي 58 ضعف راتبك الشخصي تقريبا.

وفي حالة الرغبة في التمويل العقاري بشراء قطعة أرض، فإنك تستطيع الحصول علي تمويل عقاري يعادل 53 ضعف راتبك الشخصي تقريبا.

وفي هذه الحالة فيجب عليك تقديم أوراق أو مستندات تثبت أن راتبك الشخصي لا يقل عن 53 ضعف من التمويل العقاري .

تمويل شخصي بدون كفيل بنك الراجحي والسداد في عشر سنوات

أولا عليك تقديم الوثائق كطلب تمويل الرهن .

ينبغي القيام بتقديم تعريف من قبل مدير أو صاحب العمل تبعا للنموذج المعتمد.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية .

نموذج تحويل الراتب من أهم المستندات المطلوبة .

المستندات العقارية.

تقديم صورة من رخصة البناء.

رسم واضح للأملاك.

تقوم البلدية بالتدخل في حالة خروج مساحة الأرض عن المنطقة التي تم تحديدها في الصك.

بطاقة الائتمان

تمويل شخصي.

دفتر شيكات .

طلب تمويل الأقساط.

خصومات علي البطاقة

قروض شخصية

خدمات تمويل متنوعة.

اهم المستندات المطلوبة للتمويل العقاريخدمات أخري يقدمها بنك الراجحي

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مميزات التمويل العقاري من الراجحي

هناك الكثير من المميزات توجد داخل بنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية، ولا توجد هذه المزايا في الكثير من البنوك الأخري داخل المملكة، وأهم هذه المزايا: