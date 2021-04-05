أخيرا.. "إل جي" تقتل هواتفها

أعلنت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية للإلكترونيات، الاثنين، أنها ستوقف إنتاج ومبيعات قسم الهواتف الذكية الذي يتكبد خسائر.

وكانت "إل جي" قد أعلنت في يناير الماضي أنها "تدرس جميع الخيارات" لهذا النشاط، بعد أن سجل خسائر بلغ مجموعها نحو 4.5 مليار دولار على مدى ما يقرب من 6 سنوات.

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