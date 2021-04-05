البرازيل تسجل 1.240 وفاة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 1.240 وفاة بفيروس كورونا ،يوم الأحد، فى ظل مواجهة البلاد أسوأ فترات الوباء منذ ظهوره وتسجيلها أعلى معدل وفيات يومى بالفيروس في العالم.





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