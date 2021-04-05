موعد بدء شهر رمضان 1442 في دولة الإمارات 

موعد بدء شهر رمضان 1442 في الإمارات، حلول شهر رمضان في دولة الإمارات من الأمور الهامة التي يرغب الجميع في معرفتها، وذلك لتجهيز كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال هذا الشهر الفضيل سواء الاستعداد النفسي أو الاستعداد المادي، وذلك لاستغلال هذا الشهر الكريم أفضل استغلال بالصيام والزكاة والذكر والقيام، حيث اختص الله تعالى هذا الشهر بالصيام، كما أن ثواب الأعمال والعبادات تتضاعف في هذا الشهر عن غيرها من باقي الشهور الهجرية.

موعد بدء شهر رمضان في الإمارات

يحظى شهر رمضان المبارك لدى جميع المسلمين بمكانة خاصة بين غيره من الشهور، حيث نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، كما أنه شهر الصيام، وفيه ليلة من ألف ليلة ألا وهي ليلة القدر، وتعتمد دولة الإمارات في معرفتها لبداية شهر رمضان على الطريقة الشرعية كغيرها من الدول الإسلامية

حيث تقوم باستطلاع هلال شهر رمضان يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، أي عند ظهور هلال الشهر يكون اليوم التالي هو بداية شهر رمضان، ووفقاً لتوقعات علماء الفلك فإن بداية شهر رمضان في دولة الإمارات ستكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021.

موعد شهر رمضان في الدول العربية

تتفق جميع الدول العربية والإسلامية على طريقة واحدة في تحديد موعد شهر رمضان المبارك، وذلك عن طريق استطلاع الهلال، لذا فإن جميع الدول ستقوم باستطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 من شهر شعبان الجاري، وفي حالة رؤية هلال رمضان سيكون هذا اليوم هو المتمم لشهر شعبان، وبالتالي اليوم التالي هو بداية شهر رمضان، أما إذا تعذرت رؤية الهلال في ذلك اليوم سيكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان، وستكون بداية شهر رمضان في اليوم بعد التالي.