نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاقامة الذهبية في الإمارات ومن يمكنه الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاقامة الذهبية في الإمارات ومن يمكنه الحصول عليها، أصدرت حكومة الإمارات العديد من التصريحات الجديدة بشأن تسهيل إقامة كل من الوافدين والمقيمين، والإمارات دولة اتحادية مكونة من 7 إمارات، أما ما يسمى بالإقامة الذهبية فهي إقامة طويلة المدى قامت الإمارات باعتمادها منذ ثلاثة أعوام، والتي تتضمن حصول المقيم على إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات بدون كفيل، يتم تجديدها تلقائياً وتمنح هذه الإقامة لعدة فئات، أبرزها: المقيمين، والوافدين الأجانب، وغيرهم.

فئات يمكنها الحصول على الإقامة الذهبية بالإمارات

اتخذت الحكومة الإماراتية قرار رقم 56 لعام 2018 بشأن الفئات التي يمكنها الحصول على الإقامة الذهبية بالإمارات، وهم: المستثمرين، رواد الأعمال، أصحاب المواهب التخصصية في مجالات العلوم والمعرفة، بالإضافة إلى الطلاب النوابغ، حيث يمكن لهؤلاء الأفراد الحصول على إقامة ذهبية طويلة المدى داخل الإمارات بنسبة تملك 100٪.

شروط الحصول على إقامة ذهبية في الإمارات

يمكن للفئات المذكورة سابقاً الحصول على إقامة ذهبية لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات داخل الإمارات إذا تحققت إحدى الشروط التالية:

أولا الشروط الخاصة بالمستثمرين

امتلاك وديعة بقيمة 10 آلاف درهم على الأقل في أحد الصناديق الاستثمارية داخل الدولة.

إنشاء شركة استثمارية داخل الدولة برأس مال يزيد عن 10 مليون درهم.

أن يكون شريك في شركة مقيمة بالفعل بحصة مالية قدرها 10 مليون درهم على الأقل.

وجود عدة استثمارات لدى المستثمر بقيمة لا تقل عن 10 مليون درهم، شرط أن تزيد نسبة الاستثمارات غير العقارية عن 60٪ من إجمالي الاستثمارات.

ثانياً الشروط الخاصة بأصحاب المواهب العقلية