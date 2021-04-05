نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على تأشيرة دخول الإمارات للحصول على إقامة ذهبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيرة دخول الإمارات للحصول على إقامة ذهبية، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات أنه يمكن لخمس فئات فقط الحصول على تأشيرة إقامة داخل البلاد لمدة 6 أشهر، حيث تمكن حاملها من دخول البلاد أكثر من مرة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على الاقامة الذهبية، وهي إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد تعطى للمقيمين والوافدين تحت عدة شروط، وتبلغ قيمة رسوم التأشيرة 1150 درهم.

طريقة الحصول على تأشيرة دخول الإمارات

الحصول على تأشيرة دخول الإمارات، أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر موقعها الإلكتروني كيفية الحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات، وذلك باتباع 5 خطوات فحسب:

تقديم الطلب الخاص بالحصول على التأشيرة عبر موقع الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

استلام الطلب من أحد موظفي الجوازات.

تدوين البيانات اللازمة، والتأكد منها وإرفاق المستندات المطلوبة.

إرجاع الطلب مرة أخرى لمراجعته وتعديل اللازم.

يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة ليتم قبوله أو رفضه.

وأضافت الهيئة أنه في حالة عدم تعديل الطلب عند وجود نقص في البيانات يتم إرجاع الطلب إلكترونياً خلال شهر، وفي هذه الحالة يمكن للمتقدم استرداد الرسوم الخاصة بالإصدار فحسب.

شروط الحصول على التأشيرة للمستثمرين

من شروط الحصول على التأشيرة للمستثمرين، يمكن للمستثمرين الحصول على تأشيرة دخول إلى الإمارات إذا تحققت إحدى هذه الشروط: