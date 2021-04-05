استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي يطلقها محمد بن راشد آل مكتوم 

استراتيجية دبي للاقتصاد يطلقها محمد بن راشد آل مكتوم، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة بإطلاق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي أمس السبت الموافق 3 أبريل الجاري، والتي ستعمل على مضاعفة نسبة مساهمة قطاع الإبداع في الناتج المحلي للدولة من 2.6٪ إلى 5٪، وذلك بحلول عام 2025، ويشمل مفهوم الاقتصاد الإبداعي عدة مجالات: الفن، الموسيقى، الثقافة، التصميم، حيث تحتاج هذه المجالات إلى مزيد من الإبداع والأفكار الإبداعية التي يمتلكها موهوبي الدولة.

دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي 2050

دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي في العالم، هو برنامج استراتيجي أطلقته دبي لرفع عدد الشركات الإبداعية في مجالات الثقافة والفن والموسيقى من 8000 شركة إلى 15 ألف شركة خلال 5 أعوام، كما سيصل عدد المبدعين إلى 140 ألف مبدع بدلاً من 70 ألف، و تهدف هذه الاستراتيجية إلى وضع دبي في قائمة الدول المفضلة للمبدعين، وتحويلها إلى عاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2050، وذلك وفقاً لرؤية الاقتصاد القائم على الابتكار.

أهمية الإبداع في دبي

أهمية الإبداع في دبي، أدركت دبي منذ زمن بعيد أهمية الإبداع والاقتصاد الإبداع، ومدى تأثيره في إجمالي اقتصاد الدولة، مما جعلها تستثمر في إنشاء المجمعات الإبداعية، واستطاعت جذب عدد كبير من الشركات التي تضم آلاف المبدعين من كافة أنحاء العالم، وقد ظهرت العديد من المؤسسات الإبداعية الضخمة التي تدعم الإبداع

والمبدعين في كافة المجالات مثل: مدينة دبي للإعلام، مدينة دبي للإنتاج، حي دبي للتصميم، وغيرها من المؤسسات الأخرى، الأمر الذي جعل الاقتصاد الإبداعي يسهم بنسبة 2.6٪ من إجمالي اقتصاد الدولة، على العكس في بعض القارات الأخرى مثل: أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط التي لا تتخطى نسبة الاقتصاد الإبداعي بها عن 1.1٪.