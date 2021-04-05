نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر تأشيرة دخول الإمارات 1150 درهم للحصول على الإقامة الذهبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر تأشيرة دخول الإمارات 1150 درهم، تمنح دولة الإمارات العربية إقامة ذهبية لبعض الفئات لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات قابلة للتجديد، وذلك بعد الحصول على تأشيرة دخول إلى الإمارات لمدة 6 شهور حتى يتمكن من إكمال إجراءات الحصول على الإقامة، وتبلغ رسوم هذه التأشيرة 1150 درهم إماراتي، ويذكر أن الفئات التي يمكنها الحصول على الإقامة الذهبية، هم: المستثمرين في الاستثمارات العامة والعقارية، رواد الأعمال، أصحاب المواهب والنوابغ.

شروط الحصول على تأشيرة دخول إلى الإمارات

قامت الحكومة الإماراتية بتطبيق نظام الإقامة الذهبية عام 2019، الذي يمكن بعض الفئات من الحصول على إقامة لفترة طويلة داخل البلاد، ولكن بعد تحقق إحدى الشروط التالية:

أولا: الشروط الخاصة بالأطباء والعلماء

أن يكون لديه رسالة معتمدة من وزارة الصحة بممارسة مهنة الطب.

الحصول على جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق العلمي.

تأمين صحي لمدة سنة على الأقل قابلة للتجديد.

ثانيا: الشروط الخاصة بالمبدعين في الفن والثقافة

رسالة معتمدة من وزارة الثقافة والفنون في الإمارة المختصة.

أما المخترعين فيشترط الحصول على رسالة توصية من وزارة الاقتصاد.

تأمين صحي لمدة سنة على الأقل قابلة للتجديد.

ثالثا: الشروط الخاصة بالمستثمرين

وجود وديعة لى المستثمر في إحدى الصناديق الاستثمارية المعتمدة بقيمة 2 مليون درهم إماراتي.

إحضار رخصة تجارية سارية المفعول مع عقد تأسيس الشركة الخاص بالمستثمر.

أن يكون المستثمر شريك في إحدى المنشآت برأس مال 2 مليون درهم على الأقل.

بالنسبة للمستثمرين في العقارات لابد أن يمتلك عقار أو أكثر داخل الدولة بقيمة 2 مليون درهم.

طريقة الحصول على تأشيرة دخول الإمارات

تقديم الطلب عن طريق مركز الخدمات الذكية الخاص بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

يقوم موظف الجوازات باستقبال الطلب.

التأكد من الطلبات والمرفقات المطلوبة.

إرجاع الطلب إلى المتقدم لتعديل البيانات إذا لزم الأمر.

إكمال الطلب بعد التعديل لمعرفة موقفه من القبول والرفض.