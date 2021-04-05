madrasati mainecraft launch مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمي// الشرح للمشاركة بالمسابقة

madrasati mainecraft launch مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمي، قامت المملكة العربية السعودية بتطوير مهارات الطلبة عبر “منصة مدرستي تبرمج” بالتعاون مع شركة ميكروسفت، وذلك عن طريق إطلاق مسابقة تنافسية من خلال البرمجة التعليمية ، والهدف من ذلك هو إنشاء بيئة تعليمية متطورة فكريا وثقافيا، وتطور الصور التقليدية لمفهوم البرمجة، واكتشاف مواهب الطلبة في مجال البرمجة، ونشر الثقافات في برمجة الحاسوب، وتشجيع الآباء والأمهات على مشاركة أبناهم في الأنشطة .

قامت منصة مدرستي تبرمج بإنشاء لعبة “ماين كرافت التعليمية” خاصة بتعليم البرمجة ولكن عن طريق اللعب، فقامت بوضع عدة أسئلة يجب على الطالب اجتيازها، وضعتها وزارة التعليم السعودية، ثم بعد ذلك يمكنه الحصول على شهادة ساعة برمجة.

قامت وزرارة التعليم للسعودية بإنشاء جدول حصص يومي للمرحلة الابتدائية، كما أعلنت عن القنوات التي تعلن فيها الحصص ، وهي عبر تردد عربسات 12437.

أو عبر رابط تردد القناة على اليوتيوب وتذاع بداية من الساعة الثالثة عصراً، وسوف يعاد طوال اليوم تحسباً لمن فاته الحصة .

لكي يستطيع الطالب الدخول المباشر إلى منصة مدرستي يجب أن يمر بالخطوات التالية:

يجب أن تدخل على الموقع الرئيسي لمنصة مدرستي توكيلنا الإلكترونية، ثم بعد ذلك تدخل الحساب الخاص بك مايكروسفت، تظهر خانة تدخل فيها البيانات المطلوبة، ثم تضغط على دخول وتكتب رمز التحقيق ثم تظهر لك منصة مدرستي .

لكي يستطيع أن يحل الطالب الواجبات المدرسية المطلوبة يجب أن يتبع ما يأتي:

الدخول إلى الموقع الرئيسي لمنصة مدرستي من خلال الرابط الرسمي وتضغط تسجيل .

تظهر لك خانة بها أدوات الإحصائيات قم بالضغط عليها ثم تظهر لك خانة المقررات تضغط عليها أيضاً.

تضغط على الخانات التي يتواجد بها المسلسل التعليمي لأداء الواجب المطلوب منك .

ثم تقوم بإرسال ما قمت بحله وإرسال المصادر التي قمت بحل الواجب منها سواء أكان عن طريق معلم أو طالب .

بعد الدخول إلى منصة مدرستي يقوم الطلاب بالاستماع إلى النشيد الوطني والقيام ببعض التمرينات الرياضية، ثم بعد ذلك يتفاعل الطلاب مع المدرس أو المدرسة أثناء الشرح، ثم عرض الواجبات التي تم تنفيذها على المدرسين.

والاستفادة من المحتوي الرقمي والفيديوهات التعليمية المتواجدة داخل المنصة، ويتم التحميل من خلال الدليل الإرشادي للمعلم، ومن ثم اتباع الخطوات بالفيديو بمرحلة step by step التي سترشدك للتحميل بالنهاية.