طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية 2021

طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج، تسعى وزارة التربية والتعليم في السعودية إلى تطوير مهارات وإمكانيات الطلاب السعوديين في جميع المراحل، لذلك يتم عمل مسابقات تعليمية كل فترة لاكتشاف المواهب الموجودة في الطلاب وتنميتها بشكل يفيد الطالب والمجتمع في نفس الوقت، ولأن العصر الذي يعيشه العالم اليوم هو عصر التكنولوجيا.

قدمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وهي شركة معروفة جداً ورائدة في مجال التربية والتعليم، مسابقة أُطلق عليها مسابقة (مدرستي تبرمج)، والهدف الأساسي من هذه المسابقة هو تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، وقد أعلنت الوزارة أن هذه المسابقة سوف تتم على مرحلتين، ويجب الاشتراط في المرحلة الأولى للتمكن من المشاركة في الثانية.

طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

المرحلة الأولى يشترط فيها أن يقوم المتسابقين بتفعيل ساعة برمجة وذلك في مدارس التعليم العام، ويتم هذا عن طريق استخدام المركبات البرمجية أو استخدام لغة الباثيون، وللعلم فإن الفئات المسموح لها بالمشاركة في هذه المرحلة هي إدارات التعليم والمدارس والمعلمون والمعلمات، أما المرحلة الثانية فموعدها يبدأ في الفصل الدراسي القادم لعلم 1443هـ.

والمطلوب من المشاركين في هذه المسابقة، عمل تصاميم إبداعية في مدارس التعليم العام، و الفئات المسموح لها بالاشتراك في هذه المرحلة هم المعلمون والمعلمات والطلاب ومدارس التعليم الحكومي والأهلي والعالمي والاجنبي.

ماين كرافت التعليمية 2021

يجب أن يقوم أي طالب يود الاشتراك في المسابقة بعمل حساب على موقع العودة للمدارس، وهذا الموقع تابع لمنصة (مدرستي)، موقع العودة إلى المدراس وبعد الدخول عليه يتم اختيار (تسجيل جديد)، وبعدها يتم إدخال رقم الهوية، وبعد ذلك يتم تسجيل رقم الهاتف الجوال ثم إدخال رقم التحقق، وبعدما يتم تفعيل الحساب، يتم تحميل لعبة ماين كرافت على الهاتف الجوال أو جهاز الكمبيوتر، وبعدها يتم الدخول باستخدام حساب منصة مدرستي وبعدها تظهر بعض التعليمات التي يجب اتباعها بدقة.

وللعلم فإن هذه المسابقة تعد من المسابقات العالمية التي يتم إقامتها بشكل سنوي، وتطمح وزارة التربية والتعليك في السعودية إلى زيادة الاهتمام بالبرمجة، والحصول على 4 ملاين طالب وطالبة ومعلمة ومعلمة مشترطين في هذه المسابقة.