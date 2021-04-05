تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية وبدء لعبة ماين كرافت للبرمجة

نعرض لكم خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية والتي تم إعدادها وإطلاقها من قبل الحكومة السعودية، وذلك بعد أن بدأت المملكة في استخدام المنصات الإلكترونية والمواقع التعليمية كبديل عن التعليم في المدارس والفصول حيث تستخدم أسلوب التعليم عن بعد حلًا صعوبة وخطورة التعليم في الفصول والمدارس، حيث بعد اجتياح فيروس كورونا المستجد في مارس من العام الماضي ٢٠٢٠ اضطرت الحكومة في السعودية باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتمثل في منع التجمعات والاختلاط بين الأفراد كلهم إجراء من بين تلك الإجراءات حتى لا يكون ذلك بيئة ملائمة ومناسبة لانتقال العدوى وتفشي المرض بين الأفراد وحظيت التنقل، لإضراب بذلك وزارة التربية والتعليم غلق المدارس والاعتماد على التعليم عن بعد كوسيلة آمنة لإتمام العملية التعليمية فأغلقت مجموعة من المواقع والمنصات التعليمية لتقدم من خلالها الطلبة والطالبات خدمات تعليمية تساعدهم في استكمال الدراسة والمنهج.منصة مدرستي التعليمية 1442
تعد منصة مدرستي هي واحد من أهم المنصات الإلكترونية التي عملت على إطلاقها وتحت إشرافها وزارة التربية والتعليم السعودية لمساعدة الوزارة والطلاب في إتمام الدراسة واستكمال المناهج والعام الدراسي من خلالها، حيث تعد تلك المنصة هي همزة الوصل ما بين الطلاب والمدرسين والوزارة من ناحية أخرى من خلال تسجيل الطلاب والطالبات الدخول على رابط المنصة يمكنه الاستفادة بكافة ما تقدمه المنصة من خدمات تعليمية ويمكن الاستمتاع والاستفادة بكافة ما تد٤مه من معلومات ومادة علمية وخدمات تعليمية تخص الطالب.تسجيل الدخول على منصة مدرستي
يمكن الاستفادة والاستمتاع بالخدمات وفي التسجيل على منصة مدرستي والاستفادة منها مجانيًا بدون قيد أو شرط عليه عليه التسجيل على المنصة من خلال إتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على رابط منصة مدرستي
- تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.
- كتابة رقم الهوية الوجود على شهادة الميلاد.
- كتابة الاسم رباعيًا.
- الضغط على خيار “التالي”.
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نعرض لكم خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية والتي تم إعدادها وإطلاقها من قبل الحكومة السعودية، وذلك بعد أن بدأت المملكة في استخدام المنصات الإلكترونية والمواقع التعليمية كبديل عن التعليم في المدارس والفصول حيث تستخدم أسلوب التعليم عن بعد حلًا صعوبة وخطورة التعليم في الفصول والمدارس، حيث بعد اجتياح فيروس كورونا المستجد في مارس من العام الماضي ٢٠٢٠ اضطرت الحكومة في السعودية باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتمثل في منع التجمعات والاختلاط بين الأفراد كلهم إجراء من بين تلك الإجراءات حتى لا يكون ذلك بيئة ملائمة ومناسبة لانتقال العدوى وتفشي المرض بين الأفراد وحظيت التنقل، لإضراب بذلك وزارة التربية والتعليم غلق المدارس والاعتماد على التعليم عن بعد كوسيلة آمنة لإتمام العملية التعليمية فأغلقت مجموعة من المواقع والمنصات التعليمية لتقدم من خلالها الطلبة والطالبات خدمات تعليمية تساعدهم في استكمال الدراسة والمنهج.منصة مدرستي التعليمية 1442
تعد منصة مدرستي هي واحد من أهم المنصات الإلكترونية التي عملت على إطلاقها وتحت إشرافها وزارة التربية والتعليم السعودية لمساعدة الوزارة والطلاب في إتمام الدراسة واستكمال المناهج والعام الدراسي من خلالها، حيث تعد تلك المنصة هي همزة الوصل ما بين الطلاب والمدرسين والوزارة من ناحية أخرى من خلال تسجيل الطلاب والطالبات الدخول على رابط المنصة يمكنه الاستفادة بكافة ما تقدمه المنصة من خدمات تعليمية ويمكن الاستمتاع والاستفادة بكافة ما تد٤مه من معلومات ومادة علمية وخدمات تعليمية تخص الطالب.تسجيل الدخول على منصة مدرستي
يمكن الاستفادة والاستمتاع بالخدمات وفي التسجيل على منصة مدرستي والاستفادة منها مجانيًا بدون قيد أو شرط عليه عليه التسجيل على المنصة من خلال إتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على رابط منصة مدرستي
- تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.
- كتابة رقم الهوية الوجود على شهادة الميلاد.
- كتابة الاسم رباعيًا.
- الضغط على خيار “التالي”.
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