سلالة كورونا البريطانية تتفشى فى 7 أقاليم بـ دولة عربية

جدة - نرمين السيد - وفى سياق متصل، أكدت مديرة البرامج بـ منظمة الصحة العالمية، رنا الحجة، أن المنظمة لا تعلم فترة المناعة بشكل محدد لـ لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الفيروس يتغير كل سنة لأخرى، ولهذا فإن المعلومات حول اللقاح تتجدد سنويا.

وأكدت، فى تصريحات لها، أنه لم يتم التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا حتى الآن، حيث تم تجربة عدة علاجات ولم تصل إلى نهاية.