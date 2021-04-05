القبض على 5 مهاجرين غير شرعيين فى تونس

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان لها، إن الموقوفين يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة، وقد أُحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
جدير بالذكر، أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بدأ أمس الأحد، زيارة إلى الجمهورية التونسية، تلبية لدعوة رسمية تلقاها فى إطار التنسيق والتشاور مع القيادة التونسية، بصفتها الرئاسة الحالية للقمة العربية.
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