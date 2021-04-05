قفزة مفزعة .. الهند تسجل أعلى إصابات يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى الهند، اليوم الإثنين، تسجيل 103 آلاف و794 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يكون هذا الرقم أعلى معدل إصابات يومى منذ بداية الجائحة.





وارتفع عدد الإصابات فى الهند منذ بداية مارس وكانت أكثر الولايات تضررا ولاية ماهاراشترا وهى أغنى الولايات الهندية والتى توجد بها العاصمة المالية مومباى. من جانبها، تقوم الحكومة الهندية بجهود مضنية لتلقيح الشعب بـ لقاح كورونا عبر وقف تصدير اللقاحات، واستغلالها فى التلقيح المحلى.

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