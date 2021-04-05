10 ملايين بريطانى فى قوائم الانتظار بالمستشفيات بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لأحدث الأرقام الصادر عن وزارة الصحة البريطانية، والتى نشرت فى عدد إبريل من مجلة "لانسيت للأمراض الروماتيزمية"، هناك ما يقرب من 10 ملايين شخص فى المملكة المتحدة ينتظرون الجراحة – بزيادة قدرها 4،2 مليون منذ بدء جائحة "كورونا" فى بريطانيا.

فيما تعد جراحة العظام واحدة من أكثر التخصصات تضررًا، والتى تشمل علاجات العظام والمفاصل مثل استبدال الفخذ والركبة، فقد تم إلغاء جراحة استبدال المفاصل لما يقرب من 100،000 مريض، فى الوقت الذى يكافح فيه الكثيرون للتعامل مع مشاكل الألم والحركة المتزايدة، وهذا يعنى أن الآلاف يواجهون انتظارًا طويلًا ومؤلمًا فى المستقبل.