schools دخول منصة مدرستي madrasati.sa لحضور الدروس اليومية والمراجعات النهائية

دخول منصة مدرستي من الأفعال اليومية التي يقوم بها الطالب في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة والثانوية وذلك لمتابعة الدروس اليومية عبر المنصة، والذي يتم تحديد عدد من الطرق للدخول وذلك من حساب ولي الأمر أو الطالب بنظام نور أو من خلال حساب مايكروسوفت أوفيس وذلك للدخول للفصل الافتراضي أونلاين ومتابعة الاختبارات النهائية والمراجعات التي تقوم المنصة بالتركيز عليها، وذلك قبيل الانتهاء من الدراسة والاستعداد الأخير للاختبارات النهائية في رمضان 1442.

المراجعات النهائية لاختبارات 1442

منصة مدرستي الإلكترونية الجديدة منذ أن تم إطلاقها بعد انتشار كوفيد 19 واصبح الدخول اليومي عليها من ملايين الطلاب بجميع المراحل الدراسية أمرا هاما، وذلك للتسجيل الأول عليها أو متابعة الدروس التعليمية مع معلميهم المفضلين، وخاصة الأطفال في روضات الأطفال والصفوف الأولى من التعليم لاستيعاب أساسيات اللغات والأرقام وتقديم الواجبات اليومية وعمل الأنشطة المدرسية، كما يقوم طلاب المراحل الابتدائية المتقدمة والمتوسطة والثانوية بمتابعة الفصل الافتراضي بالمنصة بتسجيل الدخول اليومي عليه لمتابعة الدروس وتقديم الأسئلة والواجبات اليومية في المواعيد المقررة حسب الجدول الموضوع لهم، والذي تم تعديله مؤخرا بما يتناسب مع مواعيد الصيام في رمضان.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول على المنصة التعليمية لتسجيل الدروس اليومية وأيضا دخول الاختبارات النهائية وذلك من خلال طريقتين: أولهما الدخول عبر حساب مايكروسوفت أوفيس والذي يكون قد قام بعمله وتسجيله ليتمكن من دخول الاختبار وصحة التسجيل لأدائه وأيضا بالطريقة الأخرى عبر حساب الطالب على موقع نظام نور، وذلك في تسجيل الدروس الإلكترونية عبر الحساب.

ويكون بالدخول على موقع نظام نور بحساب الطالب أو ولي الأمر بالخطوات التالية:

يتم كتابة مدرستي في جوجل. تفتح للمستخدم المنصة يتم يقوم باختيارها. يتم تسجيل الدخول بحساب نور الذي قام الطالب بإنشائه من قبل. يتم النقر على تسجيل الدخول ثم تسجيل الدخول على نظام نور. تفتح صفحة تسجيل الدخول. يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول. تفتح صفحة الطالب على منصة مدرستي وفيا التقارير والدروس وما إلى ذلك. يجد الطالب شرح كيفية استخدام المنصة وجميع ما فيها.

تسجيل دخول منصة مدرستيدخول مدرستي من نظام نور

يتم كتابة إنشاء حساب مايكروسوفت في محركات البحث. تسجيل دخول مايكروسوفت يتم اختيار مايكروسوفت باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. نستكمل إنشاء الحساب عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال وكود الدولة. انقر على التالي. إنشاء كلمة المرور بعمل حرف كابيتال وحرف سموول ثم كتابة ارقام. انقر على التالي يتم كتابة الاسم الأول ثم اسم العائلة ثم انقر على التالي. يتم كتابة تاريخ الميلاد والدولة ثم التالي. يتم التحقق من البريد الإلكتروني لإرسال الرمز على رقم الجوال. ويتم إرسال من التحقق على الهاتف أو البريد الإلكتروني. يتم استخدام الرمز ووضعه بالحقل المخصص. إنشاء الحساب من جديد. يتم إضافة رمز التحقق في الصورة ثم التالي. تظهر جاري التحميل. الموافقة على إبقاء تسجيل الدخول.

الدخول من حساب مايكروسوفت